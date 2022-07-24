Лайфхак: как удалить неприятные запахи на кухне

Рекомендации специалистов помогут быстро очистить кухню от запаха лука, чеснока или рыбы. Ваша кухня всегда будет благоухать и привлекать ароматами гостей и домочадцев.

Обычно кухня ассоциируется с приятными ароматами домашней выпечки или фирменных блюд. Однако бывают и неприятные моменты, когда что-то пошло не так, и нужно срочно избавиться от неприятного запаха.

Лучше всего начать с проветривания помещения, но сделать это нужно правильно. Для этого надо закрыть дверь из кухни, максимально открыть окно и желательно включить вентилятор, направив его на окно. Это ускорит процесс воздухообмена.

Уберите все источники неприятных запахов: вынесите мусор, протрите раковину, уберите масло из сковороды, очистите все липкие поверхности.

После этого нейтрализуйте вредные запахи. Можно поместить в кастрюлю воду, добавив в нее уксус и нагреть ее на огне. Достаточно десяти минут. По кухне начнет распространяться запах уксуса, и вы заметите, что остальные запахи исчезают, перекрытые резким ароматом уксусом.

Теперь нужно наполнить кухню приятными запахами. Вода с лимонной цедрой и палочками корицы, нагретая на огне, заполнит пространство нежным и устойчивым ароматом. Если добавить в воду цедру апельсина, мандарина, грейпфрута, то этот аромат устранит даже запах подгоревшего масла.

Если вы любите аромат кофе, то сейчас самое время наполнить им кухню. Аромат этого напитка настолько силен, что способен перебить остатки неприятных запахов. Для усиления эффекта можно прожарить 4-5 чайных ложек кофейной гущи на раскаленной сковороде в течение 5-10 минут. В результате этого аромат кофе надолго поселится на всей кухне. И не забывайте свежезаваренного кофе налить для себя!

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