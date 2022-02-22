Ученые рассказали, как туристы помогают исчезающим видам животных

Ученые разработали программу, которая ищет в общедоступных сообщениях в социальных сетях соответствующие виды. Так, фотографии акул, которых туристы видели, например, в Карибском море, в конечном итоге используются в Wildbook для науки и сохранения.

Ученые заявили, что фотографии животных, которые люди делают во время путешествий и туристических поездок, помогают отслеживать популяции редких и исчезающих видов. Дело в том, что эксперты анализируют эти снимки при помощи искусственного интеллекта.

Как рассказала директор Института трансляционной аналитики данных в Университете штата Огайо Таня Бергер-Вольф, туристы сделали около миллиона кадров с животными, чьи виды находятся под угрозой исчезновения. Изображения на самом деле содержат большое количество данных.

Алгоритмы могут идентифицировать животных по любым признакам: полосам или пятнам на шерсти, форме хвоста или спинного плавника и так далее.

Используя полученную информацию ученые и зоозащитники могут помочь в сохранении и спасении этих видов.

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