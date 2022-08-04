«15 лет никто ничего не делал»: Лапид едко высказался о Нетаниягу

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу в среду представил «экстренный план» для решения проблемы роста стоимости жизни в Израиле, поскольку политические кампании накаляются в преддверии ноябрьских выборов.

Его политические оппоненты раскритиковали эти предложения как «несоответствующие» и указали на то, что стоимость жизни резко возросла за долгое время пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра.

В 17-минутном видео, загруженном на его официальные аккаунты в социальных сетях, Нетаниягу представил предложения своей партии «Ликуд» по снижению цен в Израиле.

«Наша страна переживает тяжелый экономический кризис. Так не должно быть. Из этого можно выбраться, — сказал Нетаниягу. — Только стабильное правительство, только стабильное национальное правительство снизит цены».

«Все знают, что мир переживает экономический кризис, который был вызван пандемией и войной в Украине. Этого никто не отрицает, но мировой экономический кризис — не повод для безделья», — сказал он.

Он сказал, что в случае избрания немедленно снизит цены на электроэнергию, газ и воду, а также заморозит на год ставки муниципальных налогов, известных в Израиле как «арнона». По его словам, эти шаги вызовут эффект домино в виде падения цен.

Он также подчеркнул необходимость снижения тарифов и подоходного налога, чтобы справиться с ростом цен на продовольствие.

Что касается цен на жилье, что является главной экономической проблемой для израильтян, он предложил субсидировать участки под застройку для молодых пар, стимулировать подрядчиков к более быстрому производству строительных материалов и выпускать государственные облигации, привязанные к стоимости жилья, что, по его словам, снизит спрос.

Он также пообещал предоставить бесплатные дошкольные программы для детей в возрасте до трех лет.

Премьер-министр Яир Лапид начал предвыборную кампанию своей партии «Еш Атид» в среду, также пообещав снизить стоимость жизни в Израиле и раскритиковав Нетаниягу. Во время пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра стоимость жизни росла, особенно жилья.

«Мы возглавляем борьбу с ростом стоимости жизни», — сказал Лапид толпе сторонников на мероприятии в Тель-Авиве.

«В течение 15 лет никто ничего не делал, они ничего не трогали», — сказал он, по-видимому, имея в виду те 12 лет подряд, когда Нетаниягу был премьер-министром, плюс три года, когда Нетаниягу был на посту премьер-министра в 1990-х годах.

«Вдруг Нетаниягу научится заправлять машину? Он едет на заправку, причем делает это именно тогда, когда мы только что снизили цены на бензин», — сказал Лапид. Цены на газ значительно упали в воскресенье после неуклонного роста в течение нескольких месяцев.

Партия Лапида «Еш Атид» заявила в своем заявлении, что Нетаниягу «продолжает свою бессвязную кампанию фейковых новостей, чтобы скрыть тот факт, что в течение 15 лет он пренебрегал» экономикой.

«Правительство смены во главе с Лапидом продолжит добиваться успехов в борьбе за снижение стоимости жизни для граждан Израиля», — говорится в заявлении.

Партия также выпустила видео, на котором Нетаниягу давал экономические обещания в прошлом.

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