Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле

Министр обороны Израиля заявил, что страна и силовые структуры будут делать все для того, чтобы защищать интересы израильтян. «Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы», — заявил Ганц.

Выступая на церемонии выпуска офицеров ЦАХАЛа, министр обороны Бени Ганц предостерег Ливан после попыток террористической группировки «Хизбаллы» запустить беспилотники на морском газовом месторождении.

«За последнюю неделю были предприняты неудачные попытки «Хизбаллы» запустить БПЛА в районе газовой вышки Кариш, которые были сорваны», — говорит Ганц.

«Государство Израиль хорошо знает, как защитить свои активы, и «Хизбалла» должна понять, что миссия, которую она выполняет от имени Ирана, может стать смертельно опасной миссией, которая в первую очередь нанесет ущерб интересам ливанских граждан», — говорит он.

«Именно государство Ливан несет ответственность за прекращение иранской агрессии со своей территории, осуществляемой «Хизбаллой», — добавляет Ганц.

Курсор ранее писал, что Ганц раскрыл новые детали атаки Хизбаллы на газовую платформу Кариш. Беспилотные летательные аппараты, запущенные «Хизбаллой» в направлении газовой платформы Кариш на прошлой неделе, были иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), подтвердил министр обороны Бени Ганц.

Также сообщалось, что Ганц встретился с министрами обороны Греции и Кипра. Министр обороны Израиля прибыл в Грецию на конференцию Economist Government Roundtable, где встретился с коллегами из Кипра и Греции. Он обсудил с ними вопросы безопасности граждан, а также мир в регионе.