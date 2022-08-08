17-летнего жителя Рамаллы обвинили в убийстве полицейского

Подросток из Рамаллы передвигался на угнанном автомобиле и сбил сотрудника полиции Барака Мешулама в июле 2022 года.

Сегодня, 8 августа, суд Центрального округа предъявил 17-летнему подростку из Рамаллы обвинение в убийстве полицейского на контрольно-пропускном пункте в центре Израиля. ЧП произошло в прошлом месяце.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый незаконно въехал на территорию Израиля и передвигался на угнанной машине. Из-за превышенной скорости на перекрестке Раанана он сбил насмерть сотрудника полиции Барака Мешулама. Затем подросток пытался скрыться с места аварии, но его задержали примерно через полчаса после случившегося.

Подросток говорит, что не помнит, как сбил сотрудника израильской полиции. По его словам, он пытался объехать машину полиции, которая преграждала ему путь и не справился с управлением.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме на улице Голды Меир произошла авария, в результате которой серьезно пострадал 13-летний подросток. Его состояние оценивают как тяжелое.

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