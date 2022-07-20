В Кирьят-Яме грузовик насмерть сбил велосипедиста

70-летний велосипедист скончался от тяжелых травм, полученных при столкновении с грузовиком на перекрестке в Кирьят-Яме.

Сегодня утром, 20 июля, на перекрестке улиц Бен-Цви и Жаботинский в Кирьят-Яме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пенсионер.

Об этом сообщает издание News.walla.

Известно, что 70-летний мужчина, ехавший на велосипеде, погиб на месте при столкновении с грузовиком. На место происшествия приехала Служба скорой помощи (МАДА). Они застали велосипедиста с тяжелой травой головы, без признаков жизни. Медики констатировали его смерть на месте.

Сообщается, что причины аварии устанавливают сотрудники полиции. Двухколесные транспортные средства продолжают быть источником повышенной опасности.

«Курсор» ранее писал, что автомобиль с двумя мужчинами сбил велосипедиста на дороге 232. Двое подозреваемых бросили свое транспортное средство после аварии и попытались скрыться, однако были арестованы полицией.

Еще мы писали, что в деревне Кабул произошло страшное ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Ребенок получил тяжелейшую травму головы. Парамедики МАДА оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в медицинский центр в Нагарии.

Напомним, что в Самарии в небольшом поселении Иммануэль произошло страшное ДТП. Так, грузовик с бетоном сбил маленького мальчика и уехал. Шестилетний мальчик (возраст примерный), к счастью, выжил.