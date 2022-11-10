17-летний подросток нанес ножевые ранения водителю автобуса в Цфате

10 ноября, в четверг, по подозрению в нанесении ножевых ранений водителю автобуса в Цфате был арестован 17-летний мальчик.

Об этом сообщает Walla.

Согласно версии следствия, мальчик ударил водителя ножом в шею и легко ранил его. Ожидается, что полиция потребует продления его содержания под стражей.

Ранее мы рассказывали, что в мировом суде Крайот прокуратура предъявила обвинение 16-летнему школьнику, который в начале недели напал на директора школы-интерната с ножом. Это произошло на улице Сдерот Амихуд в Кфар-Бялике.

Директор заметил, что ученик гуляет во дворе после звонка на урок и сделал ему замечание, потребовав, чтобы тот отправился в свой класс. В ответ 16-летний достал нож и воткнул его в ногу директора, а после скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение в Хайфе.

К счастью, ранение было легким и его вскоре выписали из больницы, чтобы он продолжил лечение дома. Правоохранители нашли нападавшего, арестовали его и заключили под стражу. Вместе с предъявлением обвинения прокуратура подала ходатайство о продлении срока ареста до окончания судебного разбирательства.

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