В Лоде задержали банду детей, «терроризировавших» местных жителей

Жители начали жаловаться, что дети нападают на сверстников и пожилых людей.

Сегодня, 10 ноября, в полиции Израиля рассказали, что задержали четверо детей в Лоде, которые пытались совершить настоящие преступления.

Об этом сообщает издание News.walla.

Местные жители начали жаловаться, что трое мальчиков и девочка (самому старшему 12 лет, а младшему — 7) нападают на сверстников и пожилых женщин. Недавно они вместе напали на других детей и попытались у одного забрать самокат.

Спустя день банда вырвала сумочку из рук 60-летней женщины, а после начала бросать в нее камни.

От местных жителей поступали и другие жалобы. Сообщалось, что дети орудуют возле банкомата, не дают жителям спокойно снять деньги, а у одной женщины пытались отнять наличные средства.

На место инцидента был вызван патруль полицейских, который задержал юных грабителей, но поскольку они несовершеннолетние, то их передали в социальную службу и вызвали родителей.

«Курсор» писал ранее, что полиция предупредила израильтян про новые правила, согласно которым сотрудники больше не будут выезжать на вызовы, касающиеся краж и угона автомобильного транспорта.

Еще мы писали, что в Ашкелоне 14-летний подросток ворвался с топором в магазин и забрал деньги из кассы.