В Лоде задержали банду детей, «терроризировавших» местных жителей

Сегодня, 10 ноября, в полиции Израиля рассказали, что задержали четверо детей в Лоде, которые пытались совершить настоящие преступления.
Об этом сообщает издание News.walla.
Местные жители начали жаловаться, что трое мальчиков и девочка (самому старшему 12 лет, а младшему — 7) нападают на сверстников и пожилых женщин. Недавно они вместе напали на других детей и попытались у одного забрать самокат.
Спустя день банда вырвала сумочку из рук 60-летней женщины, а после начала бросать в нее камни.
От местных жителей поступали и другие жалобы. Сообщалось, что дети орудуют возле банкомата, не дают жителям спокойно снять деньги, а у одной женщины пытались отнять наличные средства.
На место инцидента был вызван патруль полицейских, который задержал юных грабителей, но поскольку они несовершеннолетние, то их передали в социальную службу и вызвали родителей.
«Курсор» писал ранее, что полиция предупредила израильтян про новые правила, согласно которым сотрудники больше не будут выезжать на вызовы, касающиеся краж и угона автомобильного транспорта.
Еще мы писали, что в Ашкелоне 14-летний подросток ворвался с топором в магазин и забрал деньги из кассы.