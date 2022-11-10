Палестинцы забросали камнями автобус с солдатами ЦАХАЛа

19:50, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Представители ультраправых организаций раскритиковали солдат из-за бездействия.

Возле поселения Бейт-Эль палестинцы начали бросать камни в автобус №141, где были солдаты ЦАХАЛа.

Об этом сообщает издание «Детали».

Видео появилось в четверг, 10 ноября. Военнослужащие не стали предпринимать ответных действий. Транспортное средство, где также были гражданские, следовало из Бейт-Эля в Иерусалим.

Это событие возмутило ультраправые организации и партии, представители которых сказали, что этот инцидент указал на слабость ЦАХАЛа, утрату боевого духа и трусость. Так, председатель движения «Им тирцу» Матан Пелег осудил солдат за то, что они не вышли из автобуса и не попытались поймать террористов, в том числе с применением оружия.

«Порядок открытия огня должен измениться, а вместе с ним и порядок ухода с баз с оружием. У подобного рода инцидентов должен быть только один конец – уничтожение террористов и публикация записи, подтверждающей их смерть», – сказал он.

Организация «Торат лехима» заявила, что этот эпизод является «позором». Ее представители считают, что ЦАХАЛ никак не отреагировал из-за того, что военная прокуратура устраивает процессы над солдатами, которые открывали огонь по террористам. Они призвали исправить эту ситуацию.

Также «Курсор» сообщал, что школьнику, ранившего ножом директора школы, предъявили обвинение.

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