Палестинцы забросали камнями автобус с солдатами ЦАХАЛа

Возле поселения Бейт-Эль палестинцы начали бросать камни в автобус №141, где были солдаты ЦАХАЛа.

Об этом сообщает издание «Детали».

Видео появилось в четверг, 10 ноября. Военнослужащие не стали предпринимать ответных действий. Транспортное средство, где также были гражданские, следовало из Бейт-Эля в Иерусалим.

פלסטיני יידה אבנים לעבר אוטובוס חיילים באזור בית אל. תיעוד מתוך האוטובוס: pic.twitter.com/Z4m1d0dCxU — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) November 10, 2022

Это событие возмутило ультраправые организации и партии, представители которых сказали, что этот инцидент указал на слабость ЦАХАЛа, утрату боевого духа и трусость. Так, председатель движения «Им тирцу» Матан Пелег осудил солдат за то, что они не вышли из автобуса и не попытались поймать террористов, в том числе с применением оружия.

«Порядок открытия огня должен измениться, а вместе с ним и порядок ухода с баз с оружием. У подобного рода инцидентов должен быть только один конец – уничтожение террористов и публикация записи, подтверждающей их смерть», – сказал он.

Организация «Торат лехима» заявила, что этот эпизод является «позором». Ее представители считают, что ЦАХАЛ никак не отреагировал из-за того, что военная прокуратура устраивает процессы над солдатами, которые открывали огонь по террористам. Они призвали исправить эту ситуацию.

Также «Курсор» сообщал, что школьнику, ранившего ножом директора школы, предъявили обвинение.