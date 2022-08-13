«18 разрушенных миров»: Герцог обратился к израильтянам с важным призывом

Президент Ицхак Герцог прокомментировал волну дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, обрушившихся на нас на прошлой неделе.
Герцог написал в своем аккаунте в Твиттере: «18 дорогих израильтян погибли в автомобильных авариях на этой неделе. 18 разрушенных миров их близких за одну неделю. Это шокирует. Война с автомобильными авариями — это война за жизни всех нас. Обращаюсь ко всем — будьте осторожны при вождении, езде и ходьбе на любой дороге и перекрестке. Берегите себя, своих близких и нас!».
Напомним, что сегодня два израильтянина скончались в результате разных автомобильных аварий, увеличив число погибших в ДТП на этой неделе до 18 человек.
Так, 33-летний мужчина погиб в субботу, когда его автомобиль перевернулся недалеко от поселка к югу от Беэр-Шевы. Двое его детей получили травмы легкой и средней степени тяжести.
Его смерть последовала за гибелью 14-летней Лирон Брами после того, как сегодня утром ее сбила машина, проехавшая на красный свет в центре города Петах-Тиква.
Еще мы писали, что сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.