«18 разрушенных миров»: Герцог обратился к израильтянам с важным призывом

Президент Герцог сделал важное заявление: «Война с дорожно-транспортными происшествиями — это война за жизни всех нас».

Президент Ицхак Герцог прокомментировал волну дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, обрушившихся на нас на прошлой неделе.

18 ישראליות וישראלים יקרים איבדו השבוע את חייהם בתאונות דרכים. 18 עולמות שנחרבו לאהוביהם בשבוע אחד. זה מזעזע. המלחמה בתאונות הדרכים היא מלחמה על החיים של כולנו. אני פונה לכולם — היו זהירים בנהיגה, ברכיבה ובהליכה בכל כביש וצומת. שימרו על עצמכם, על יקיריכם ועלינו! — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) August 13, 2022

Герцог написал в своем аккаунте в Твиттере: «18 дорогих израильтян погибли в автомобильных авариях на этой неделе. 18 разрушенных миров их близких за одну неделю. Это шокирует. Война с автомобильными авариями — это война за жизни всех нас. Обращаюсь ко всем — будьте осторожны при вождении, езде и ходьбе на любой дороге и перекрестке. Берегите себя, своих близких и нас!».

Напомним, что сегодня два израильтянина скончались в результате разных автомобильных аварий, увеличив число погибших в ДТП на этой неделе до 18 человек.

Так, 33-летний мужчина погиб в субботу, когда его автомобиль перевернулся недалеко от поселка к югу от Беэр-Шевы. Двое его детей получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Его смерть последовала за гибелью 14-летней Лирон Брами после того, как сегодня утром ее сбила машина, проехавшая на красный свет в центре города Петах-Тиква.

Еще мы писали, что сегодня в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии в прошлую среду.