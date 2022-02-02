2,5 млн израильтян могут заразиться Омикроном в ближайшее время

Волна коронавирусных инфекций, вызванная штаммом Омикрон, достигла своего пика в Израиле, но еще миллионы могут заразиться, прежде чем она утихнет, прогнозируют эксперты из Еврейского университета.

Согласно официальной информации, этот штамм уже заразил более 1,5 миллиона человек, или около шестой части всех израильтян. Согласно прогнозам группы Еврейского университета, которая спрогнозировала статистику COVID на протяжении всей пандемии, по крайней мере столько же людей — до 2,5 миллионов — будут инфицированы в конце волны в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Да, распространение инфекции замедляется, но мы все еще очень близки к пику», — профессор Ран Нир-Паз, специалист по инфекционным заболеваниям.

Премьер-министр Нафтали Беннет сказал, что Израиль находится «в разгаре битвы» против штамма, и предупредил: «У нас впереди еще трудные 10-14 дней».

Команда Еврейского университета подсчитала, что число пациентов в тяжелом состоянии во время волны Омикрон примерно на 30% ниже, чем ожидалось, благодаря распределению четвертых доз вакцины среди лиц в возрасте 60 лет и старше и лиц с высоким уровнем заболеваемости.

Среднее число новых ежедневных случаев заражения за последнюю неделю снизилось с 71 695 до 64 349. Тем не менее, Нир-Паз предположил, что это падение могло быть преувеличено из-за зимних штормов в последние дни, которые не позволяли тем, кто получил результат с помощью домашних тестов, подтвердить инфекцию в государственных центрах тестирования.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Pfizer обратились к FDA с просьбой разрешить вакцинацию для детей до 5 лет.

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