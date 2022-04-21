20 верующих пострадали из-за утренних столкновений на Храмовой горе

Палестинцы и израильская полиция вступили в новые стычки в четверг утром на Храмовой горе в Иерусалиме на фоне роста напряженности в городе, что усилило опасения по поводу более крупной вспышки.

Красный Крест сообщает, что 20 палестинцев были ранены в столкновениях с израильскими силами безопасности на вершине Храмовой горы.

Предполагается, что несколько человек пострадали от слезоточивого газа.

העימותים בהר הבית | הסהר האדום: 20 מתפללים נפגעו הבוקר בהר, חלקם ככל הנראה מחנק בעקבות הגז המדמיע@migansh5 pic.twitter.com/Njz2zDHhnF — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2022

По данным полиции, десятки участников беспорядков в масках вошли в мечеть Аль-Акса и «опечатали» двери, прежде чем начать бросать камни и фейерверки в офицеров, которые ответили средствами разгона беспорядков.

Палестинские СМИ сообщили, что один человек был ранен резиновой пулей.

Столкновения произошли, когда евреям в последний раз разрешили посетить Храмовую гору до окончания Рамадана 2 мая в рамках многолетней политики запрета немусульманам посещать это место в течение последних 10 дней священного для мусульман месяца.

На видео видно, как посетители-евреи осматривают это место во время бушующих в четверг столкновений с дымом и звуками взрывов, доносящимися со стороны мечети.

הר הבית: מתפללים יהודים עולים להר; פורעים מיידים לעברם זיקוקים מתוך המסגד pic.twitter.com/d84oUDgyfI — יערה אברהם | Yaara Avraham (@yaara_avraham) April 21, 2022

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.