20 верующих пострадали из-за утренних столкновений на Храмовой горе

Красный Крест сообщает, что 20 палестинцев были ранены в столкновениях с израильскими силами безопасности на вершине Храмовой горы.
Предполагается, что несколько человек пострадали от слезоточивого газа.
По данным полиции, десятки участников беспорядков в масках вошли в мечеть Аль-Акса и «опечатали» двери, прежде чем начать бросать камни и фейерверки в офицеров, которые ответили средствами разгона беспорядков.
Палестинские СМИ сообщили, что один человек был ранен резиновой пулей.
Столкновения произошли, когда евреям в последний раз разрешили посетить Храмовую гору до окончания Рамадана 2 мая в рамках многолетней политики запрета немусульманам посещать это место в течение последних 10 дней священного для мусульман месяца.
На видео видно, как посетители-евреи осматривают это место во время бушующих в четверг столкновений с дымом и звуками взрывов, доносящимися со стороны мечети.
Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.