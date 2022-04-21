Произошли новые столкновения между полицией и палестинскими арабами на Храмовой горе

Напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими арабами резко возросла во время Рамадана, когда десятки тысяч верующих, в том числе многие из Иудеи и Самарии, посещают молитвы в мечети Аль-Акса.

На Храмовой горе снова произошли ожесточенные столкновения между израильской полицией и палестинскими повстанцами.

Полиция проникла на территорию и применяет меры по разгону бунтовщиков, чтобы допустить посетителей-евреев на территорию, так как с завтрашнего дня они не смогут этого сделать из-за того, что немусульманам будет запрещено посещать Храмовую гору до конца Рамадана, то есть до 2 мая.

На кадрах видно, как израильских солдат обстреливают салютом, когда они пытаются удержать бунтовщиков внутри мечети Аль-Акса.

תיעוד נוסף מהעימותים מהכיוון ההפוך, ממש בפתח המסגד. pic.twitter.com/aYTQStVouq — Nurit Yohanan (@nurityohanan) April 21, 2022

Отметим, что присутствие правых евреев на Храмовой горе в последние дни вызвало крайнюю напряженность.

Ранее «Курсор» передавал слова Беннета: Марш с флагами будет проведен в День Иерусалима. Премьер-министр еще раз подтвердил, что марш флагов состоится не сейчас, а в следующем месяце в День Иерусалима. По его словам, правительство стремится руководить народом «ответственно».

Также Омер Бар-Лев заявил: «Появление Бен-Гвира у Шхемских ворот может спровоцировать региональный конфликт».

Еще Курсор напоминает, что недалеко от Бейт-Лехема задержали палестинских арабов, напавших на поселенца несколько дней назад.