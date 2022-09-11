21-я годовщина терактов 11 сентября: Лапид выступил обращением

Премьер-министр Израиля Яир Лапид выступил с заявлением по случаю 21-й годовщины терактов 11 сентября и заявил, что «народ Израиля всегда будет стоять плечом к плечу с нашими американскими друзьями перед лицом террора».

Политик это сказал на церемонии в Иерусалиме, где также присутствовал временный поверенный в делах посольства США в Израиле Майкл Рэтни.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Помимо этого, сегодня планируется выступление президента США Джо Байдена в Пентагоне в Вашингтоне, округ Колумбия. Отметим, что 11 сентября 2001 года произошла серия из четырёх координированных террористических актов-самоубийств, которые совершила террористическая организаций «Аль-Каида».

Утром того дня террористы, которых всего было 19 человек, захватили четыре рейсовых пассажирских самолета. Два лайнера направили в башни в Нью-Йорке, которые в итоге обрушились и разрушили прилегающие построения. Третий самолет направили в здание Пентагона. Пассажиры и команда четвертого совершили попытку перехвата управления авиалайнером у террористов, но в итоге тот упал в поле возле боро Шанксвилл в штате Пенсильвания.

В результате этой трагедии погибли 2977 человек, 24 пропали без вести, а ранения получили примерно 6,3 тысяч лиц. Преимущественно жертвами теракта были гражданские лица. Считается, что это крупнейший теракт в истории по числу жертв.

Ранее мы рассказывали, что Лапид направился в Германию, чтобы встретиться с ее высшим руководством и посетить конференции с выжившими после Холокоста.

Также «Курсор» сообщал, что премьер-министр Израиля высказался о недавних атаках в Сирии, которые приписывают Израилю.

Помимо этого, раньше были рассекречены ранее не публиковавшиеся снимки с места теракта 11 сентября в Нью-Йорке.