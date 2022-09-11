Лапид направился в Германию: названы цели визита

Премьер-министр вылетел в Германию для встречи с высшим руководством страны. В рамках этого визита также пройдут конференции с выжившими после Холокоста.

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье вылетел из аэропорта Бен-Гурион. Он направился в Берлин, где в понедельник встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Также по информации офиса Лапида, запланированы встречи с канцлером Олафом Шольцем и министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Штайнмайер и Лапид также встретятся в Доме Ванзейской конференции с людьми, пережившими Холокост, которые летят вместе с премьер-министром.

Ядерная программа Ирана возглавит повестку дня, но обе стороны обсудят двусторонние связи, отношения Израиля и ЕС, энергетическую безопасность и войну в Украине. Во время поездки также будет объявлено о заключении соглашения о молодежном студенческом обмене.

Ранее Курсор писал, что Лапид высказался о недавних атаках в Сирии, приписываемых Израилю. В свете недавних атак в Сирии, приписываемых Израилю, премьер-министр пояснил, что наше государство не позволит Ирану создавать свои базы на северной границе.

Также мы информировали, что в офисе Лапида раскритиковали визит депутата от Ликуда в Украину. Офис премьер-министра Лапида резко раскритиковал депутата от Ликуда Нира Барката, который съездил в Украину и встретился с рядом известных деятелей.

Ранее мы рассказывали, что Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу, которого он сравнил с Геббельсом и Сталиным.