«Приведет к третьей интифаде»: 25 бывших начальников полиции и командиры обратились к премьер-министру

Бывшее полицейское руководство предупредило Нетаниягу, что снос домов в Восточном Иерусалиме во время Рамадана вызовет насилие.

Сообщается, что 25 бывших начальников и командиров полиции написали премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо с предупреждением о том, что политика крайне правого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира приведет к третьей интифаде или восстанию палестинцев.

Согласно новостному сообщению 12 канала, бывшие старшие офицеры полиции обеспокоены требованием Бен-Гвира продолжить снос незаконно построенных палестинских домов в Восточном Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадан.

В письме говорится, что на самом деле следует приложить усилия для снижения активности во время Рамадана — как и в предыдущие годы — в попытке снизить напряженность, отмечая, что это мнение разделяет ряд действующих старших офицеров полиции.

Канал не обнародовал имена лиц, подписавших письмо, в число которых, как утверждается, входят бывшие региональные командиры Иерусалима, но отметил, что авторы письма также решили присоединиться к массовым еженедельным протестам против неоднозначной судебной реформы правительства под лозунгом «спасите полицию от Бен-Гвира».

И хотя в отчете канала основное внимание уделялось сносу домов, Бен-Гвир также, как сообщается, в последние недели вступил в конфронтацию с полицией из-за других карательных мер против палестинцев, таких как понижение условий содержания заключенных по соображениям безопасности или настаивание на широкой полицейской операции в Восточном Иерусалиме.

Министр ответил на отчет канала, заявив, что некоторые из тех, кто выступают против него, «уничтожили полицию и сделали ее политической».

Читайте также: Бен-Гвир анонсировал ряд увольнений в правоохранительной системе: что произошло.