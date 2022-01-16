25-летний мотоциклист без прав попытался скрыться от полиции

Водитель не подчинился указаниям полиции, скрылся в Ашкелоне

Полицейские мотоциклисты по всей стране из дорожного подразделения полиции, участвовавшие в правоприменительной деятельности возле Ашкелона, подали мотоциклисту сигнал остановиться после совершения ряда нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщает 7 канал.

Водитель не подчинился указаниям полиции, скрылся в Ашкелоне, пересекая перекрестки, игнорируя красный сигнал светофора и подвергая опасности участников дорожного движения. Войдя во двор, он начал пешее бегство, был пойман и арестован.

Полиция выяснила, что 25-летний гонщик никогда не получал водительские права. В связи с тяжестью правонарушений срок содержания под стражей гонщика был продлен в судебном порядке, и прокуратура намерена предъявить ему обвинение. Полиция заявляет, что «вождение без прав является серьезным правонарушением и пренебрежением к человеческой жизни.

Ранее Курсор сообщал, что 25-летний мотоциклист серьезно пострадал в автокатастрофе под Тель-Шевой.

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