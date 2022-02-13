32-летний житель Тель-Авива задержан по подозрению в причастности к убийству

Сегодня, 13 февраля, был задержан 32-летний житель Тель-Авива задержан по подозрению в причастности к убийству, которое произошло две недели назад.

В ходе расследования убийства, имевшего место две недели назад в районе Тель-Авива, полиция Израиля арестовала подозреваемого в причастности к убийству, 32-летнего жителя города.

Сообщается, что подозреваемый предстанет перед судьей городского магистрата в понедельник, 14 февраля.

Ранее Курсор писал о том, что в Пардес-Хана погиб 44-летний рабочий. Мужчина работал на местной стройке, когда на него упал некий «тяжелый предмет» Выехавшие на место происшествия парамедики МАДА не смогли его спасти.

Кроме того, стало известно о том, что полиция Израиля арестовала жителя Умм-эль-Фахма за угрозы имаму.

Полиция после двухнедельного расследования арестовала жителя Умм-эль-Фахма, который угрожал имаму, а в данный момент он находится в отделении полиции на допросе.

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