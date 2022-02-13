В Пардес-Хана погиб 44-летний рабочий

Мужчина работал на местной стройке, когда на него упал некий «тяжелый предмет» Выехавшие на место происшествия парамедики МАДА не смогли его спасти.

В населенном пункте Пардес-Хана-Каркур, Хайфский округ, произошел несчастный случай на стройке. Мужчина в возрасте 44 лет погиб в результате падения на него тяжелого предмета.

Коллеги вызвали бригаду парамедиков МАДА, которые незамедлительно выехали на место происшествия. Однако застала мужчину уже без признаков жизни. Попытки спасти его ни к чему не привели, а потому было решено констатировать его смерть.

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Кроме того, наш сайт писал, что в результате взрыва автомобиля между Рамлой и Лодом погибло два человека. Двое мужчин в возрасте 30 лет были убиты в результате взрыва автомобиля на дороге, ведущей в район Дахмаша между Рамлой и Лодом.

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