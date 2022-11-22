54 газели за минуту: израильтянам показали невероятное видео из Оленьей долины

Когда наступает зима и температура в Иерусалиме падает, Оленья долина превращается в беговую дорожку для газелей.

В эти дни, когда температура в Иерусалиме падает, парк Эмек аль-Эдамим — городской природный объект, принадлежащий муниципалитету Иерусалима и управляемый Обществом охраны природы, превращается в в беговую дорожку для оленей, а также любопытным местом для туристов и израильтян.

Газель Haaretz-Israeli, вид, находящийся под угрозой исчезновения во всем мире, выживает в Израиле зимой благодаря своей способности справляться с низкими температурами за счет изменений в питании и поведении.

Чтобы согреться они совершают традиционную для этого сезона пробежку, которую вы можете увидеть ниже:

54 צבאים בדקה: כך נראה עמק הצבאים בלב ירושלים מיכל וסרמן, צילום: אפרת יגור, החברה להגנת הטבע pic.twitter.com/D5xj2vinQI — כאן חדשות (@kann_news) November 22, 2022

Аманда Линд, управляющая парком от имени Общества охраны природы, рассказала, что в этом сезоне газели меняют свой рацион с сухой травы на опавшие листья и верхушки миндаля, обладающие высокой питательной ценностью, они также питаются оливками, которые богаты маслом, дающим много энергии. «По вечерам олени отправляются на разминку перед тем, как понизится температура. Пробеги часты, и вы можете увидеть их со смотровой площадки на набережной, даже когда парк закрыт».