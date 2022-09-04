70-летняя женщина въехала в здание вокзала в Тель-Авиве

Уточняется, что пожилая женщина не справилась с автомобильным управлением, что и стало причиной аварии на вокзале.

Женщина на своем легковом автомобиле врезалась в здание железнодорожной станции «ха-Шалом». Стоит отметить, что легковой автомобиль Hyundai i-20, ехавший на большой скорости, разнес металлические заграждения и врезался в стеклянные двери, разбив стекло и покорежив рамки.

Об этом сообщает «9 канал».

Допускается, что, возможно, пожилая водительница перепутала педали тормоза и газа, что и стало причиной аварии. После случившегося северный вход на станцию придется ремонтировать, а водительницы лечиться. Виновницу происшествия доставили в больницу с травмой конечностей. Кроме нее никто не пострадал.

К слову, такие инциденты случаются часто. Так, к примеру, на днях 55-летняя автомобилистка в Ашдоде, перепутав позиции на автоматической коробке передач и включив «драйв» вместо заднего хода, снесла забор и упала с высокого борта на детскую площадку.

Ранее «Курсор» писал о том, что в районе Кирьят Бельз произошла страшная авария, когда автобус на полном ходу въехал в находившихся рядом людей. Были погибшие.

Помимо этого, «Курсор» сообщал о том, что в результате аварии с автобусом на шоссе 5714 пострадали десять человек. С легкими ранениями парамедики эвакуировали их в ближайшие больницы.