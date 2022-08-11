Авария в Иерусалиме: автобус потерял управление и въехал в толпу

В районе Кирьят Бельз произошла страшная авария, когда автобус на полном ходу въехал в находившихся рядом людей. Сообщается о погибших, спасатели достают пострадавших из-под автобуса.

Автобус потерял управление и въехал в толпу в центре ортодоксального района в Иерусалиме.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Автобус компании «Эгед» потерял управление и въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме рядом с каньоном «Рав Шефа» в районе Кирьят Бельз.

Сообщается о трех погибших, около 10 пострадавших, минимум двое в критическом состоянии, 4 находятся под автобусом. Ведутся спасательные работы.

Сейчас каникулы, и рядом с каньоном было множество детей.

Это второй подобный случай за неделю в Иерусалиме.

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