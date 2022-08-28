Масштабная авария возле Бат-Хефера: автобус столкнулся с грузовиком

В результате аварии с автобусом на шоссе 5714 пострадали десять человек. С легкими ранениями парамедики эвакуировали их в ближайшие больницы.

Возле Бат-Хефера на трассе 5714 произошло столкновение грузовика с автобусом.

Об этом сообщил maariv.

По сообщениям медиков Маген Давид Адом, прибывших на место аварии, в результате аварии пострадали 10 человек.

После столкновения автобуса с грузовиком люди получили легкие ранения, их эвакуировали в больницы Гилель Яффе и «Меир».

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