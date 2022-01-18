70 тысяч предприятий в Израиле не выжили в 2021 году

Количество предприятий, которые закрылись в 2021 году, было намного выше, чем в два предыдущих года.

По первоначальным оценкам, в 2021 году 70 тысяч малых и средних предприятий в Израиле обанкротились, а новых открылось только 35 тысяч.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Количество предприятий, которые закрылись в 2021 году, было намного выше, чем в два предыдущих года. В 2019 году, до начала пандемии COVID-19, прекратили деятельность 44 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса; в 2020 году в Израиле закрылось 38 тысяч малых и средних предприятий.

Относительно небольшое количество закрытий в 2020 году было связано с государственной помощью, которая позволила некоторым из этих предприятий удержаться на плаву во время начала пандемии и последовавших за ней ограничений.

Следует также отметить, что небольшой процент предприятий прекратил торговлю, но не закрыл свои налоговые досье, чтобы владельцы могли требовать государственной помощи. Когда деньги прекратились, эти владельцы закрыли магазины.

Кроме того, большое количество закрывающихся малых предприятий удерживает предпринимателей от открытия новых предприятий, что может объяснить, почему в 2021 году было открыто только 35 тысяч новых предприятий.

Ранее Курсор сообщал, что финансовые потери Газы из-за блокады Израиля составили 1,5 млрд долларов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.