70 тысяч туристов посетили в пятницу парки Израиля

В Управлении парков и природы Израиля назвали самые популярные туристически объекты этой пятницы. Среди них Яркон, Ган а-Шлоша, Масада и Тель-Ашкелон и прочие.

Примерно 70 тысяч туристов уже успели посетить заповедники и национальные парки Израиля. Спросом пользуются зоны отдыха по всей стране.

Так, в Управлении природы и парков заявили, что самыми популярными туристическими объектами являются национальные парки Яркон, Ган а-Шлоша, Масада и Тель-Ашкелон. Кроме того, израильтяне ринулись в заповедники Эйн-Геди, Баниас, Цуким и Тель-Дан.

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