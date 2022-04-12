Минюст разрешил подключать к электроэнергии форпосты в Иудее и Самарии

Решение было принято после того, как его подготовила заместитель юридического советника правительства по гражданскому праву Кармит Юлис. Разрешение распространяется также на нелегальные палестинские форпосты в зоне C.

В министерстве юстиции разрешили подключать к электросети форпорсты Иудеи и Самарии. Однако это касается только тех, у кого есть «перспективы легализации». С другой стороны, легализованы могут быть большинство форпостов.

Главный критерий состоит в том, что форпост должен быть построен не на частной территории.

Такое решение минюст принял после того, как соответствующий документ подготовила заместитель юридического советника правительства по гражданскому праву Кармит Юлис.

Однако разрешение распространяется также на нелегальные палестинские форпосты в зоне C Иудеи и Самарии.

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