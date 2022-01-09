В Израиле хотят разрешить работать медикам, инфицированным COVID

Медицинский центр «Ассута» в Ашдоде сообщил, что, хотя заразились только трое работников, 17 в настоящее время находятся на карантине.

Министерство здравоохранения обдумывает возможность разрешить врачам и медсестрам продолжать работу, даже если у них будет подтверждено заражение коронавирусом, пока они остаются бессимптомными.

Об этом сообщает Ynetnews.

Эта мера принята на фоне беспокойства официальных лиц о том, что из-за роста числа случаев слишком многим членам медицинского персонала придется пройти карантин, что создаст серьезную нагрузку на медицинскую систему Израиля.

Прогнозы Министерства здравоохранения показывают, что волна, вызванная высокозаразным вариантом Омикрон, приведет к тому, что тысячи медицинских работников пропустят работу из-за инфекции, что вынудит закрыть отделения, а операции и лечение будут отложены.

Медицинский центр «Ассута» в Ашдоде сообщил, что, хотя заразились только трое работников, 17 в настоящее время находятся на карантине. В ближайшие несколько дней ожидается рост инфекций в системе здравоохранения в соответствии с тенденцией среди населения в целом. Согласно последним данным Министерства здравоохранения, у 1383 медицинских работников подтвердили заражение, при этом в больницах зарегистрировано 1113 инфицированных сотрудников.

Ожидалось, что генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Эш встретится с должностными лицами больницы позже в воскресенье, чтобы обсудить этот вопрос, а также сократить время карантина для сотрудников, которые подверглись воздействию носителя, но не дали положительный результат на вирус.

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