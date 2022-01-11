В Негеве строится новый разведывательный центр ЦАХАЛа

О планах разведывательного центра было объявлено в конце ноября на церемонии, на которой присутствовал министр обороны Бени Ганц.

В пустыне Негев началось строительство новейшего разведывательного центра ЦАХАЛа. Тракторы и инструменты начали раскопки, бурение и подготовку к инфраструктурным работам в районе перекрестка Ликит.

Об этом пишет JPost.

«В стране началось строительство разведывательного городка, который укрепит безопасность, улучшит инфраструктуру, доступную разведывательному корпусу, и станет неотъемлемой частью видения ЦАХАЛа как народной армии», — сказал министр обороны Бенни Ганц.

О планах создания разведывательного центра было объявлено в конце ноября на церемонии, в которой приняли участие Ганц, начальник Генштаба Авив Кохави, министр культуры и спорта Чили Трупер, заместитель министра обороны Алон Шустер и начальник армии генерал Аарон Халива. Разведывательный центр строится в партнерстве с израильским строительным конгломератом «Шикун ВеБинуи».

«Это проект национального масштаба», — сказал Ганц на ноябрьской церемонии объявления проекта. «Я не сомневаюсь, что мы закладываем семена для улучшения возможностей разведки, укрепления нации и улучшения экономики в будущем».

Курсор ранее писал, что ЦАХАЛ создаст женское боевое подразделение для религиозных женщин. Армия обороны Израиля планирует открыть уникальный женский взвод пограничной обороны для религиозных военнослужащих, которые хотят служить в боевых частях, но не желают служить вместе с мужчинами. Согласно сообщениям СМИ, первые призывники в этот взвод прибудут в марте из числа женщин, служащих в других смешанных подразделениях пограничной обороны.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.