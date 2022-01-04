ЦАХАЛ создаст женское боевое подразделение для религиозных женщин

Армия обороны Израиля планирует открыть уникальный женский взвод пограничной обороны для религиозных военнослужащих, которые хотят служить в боевых частях, но не желают служить вместе с мужчинами. Согласно сообщениям СМИ, первые призывники в этот взвод прибудут в марте из числа женщин, служащих в других смешанных подразделениях пограничной обороны.
СМИ сообщили, что идея была впервые поднята руководителями нескольких национально-религиозных женских семинарий, в которых учатся многие женщины, прежде чем продолжить службу в ЦАХАЛе.
Руководители семинарий сказали, что многие из их учениц хотят служить в боевых частях, но смешанные подразделения создают слишком много проблем для женщин, соблюдающих цниут, еврейские законы скромности. К вопросам, решаемым цниутом, относятся скромная одежда, физические контакты между неродными мужчинами и женщинами и уединение.
Религиозные мужчины уже могут просить о службе в подразделениях, где служат только мужчины.
В настоящее время в Корпусе пограничной обороны ЦАХАЛа есть четыре смешанных пехотных подразделения, которые в основном занимаются борьбой с контрабандой наркотиков и оружия вдоль границ Израиля с Египтом и Иорданией.
Курсор ранее писал, что солдаты ЦАХАЛа недовольны качеством еды. На этой неделе несколько высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля более пяти часов общались с корреспондентами израильских СМИ по военным вопросам. Проблемой, которой было уделено больше всего времени, оказалась растущее число жалоб на качество еды израильских солдат.
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