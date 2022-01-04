ЦАХАЛ создаст женское боевое подразделение для религиозных женщин

Новый женский взвод будет создан для женщин, которые соблюдают цниут.

Армия обороны Израиля планирует открыть уникальный женский взвод пограничной обороны для религиозных военнослужащих, которые хотят служить в боевых частях, но не желают служить вместе с мужчинами. Согласно сообщениям СМИ, первые призывники в этот взвод прибудут в марте из числа женщин, служащих в других смешанных подразделениях пограничной обороны.

СМИ сообщили, что идея была впервые поднята руководителями нескольких национально-религиозных женских семинарий, в которых учатся многие женщины, прежде чем продолжить службу в ЦАХАЛе.

Руководители семинарий сказали, что многие из их учениц хотят служить в боевых частях, но смешанные подразделения создают слишком много проблем для женщин, соблюдающих цниут, еврейские законы скромности. К вопросам, решаемым цниутом, относятся скромная одежда, физические контакты между неродными мужчинами и женщинами и уединение.

Религиозные мужчины уже могут просить о службе в подразделениях, где служат только мужчины.

В настоящее время в Корпусе пограничной обороны ЦАХАЛа есть четыре смешанных пехотных подразделения, которые в основном занимаются борьбой с контрабандой наркотиков и оружия вдоль границ Израиля с Египтом и Иорданией.

Курсор ранее писал, что солдаты ЦАХАЛа недовольны качеством еды. На этой неделе несколько высокопоставленных офицеров Армии обороны Израиля более пяти часов общались с корреспондентами израильских СМИ по военным вопросам. Проблемой, которой было уделено больше всего времени, оказалась растущее число жалоб на качество еды израильских солдат.

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