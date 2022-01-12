Как израильская экономика может оставаться сильной в условиях распространения Омикрона

Как внутренние, так и внешние оценки объясняют устойчивость израильской экономики во время пандемии COVID-19 ведущим в мире развертыванием вакцины.

До интенсификации Омикрона израильская экономика получала несколько прогнозов сильного роста в 2022 году. Собственное министерство финансов еврейского государства прогнозировало рост экономики в этом году на 4,7 процента, в то время как ОЭСР прогнозирует рост ВВП Израиля на 4,9 процента в 2022 году и на 4 процента в 2023 году.

Об этом сообщает 7 канал.

Как внутренние, так и внешние оценки объясняют устойчивость израильской экономики во время пандемии COVID-19 ведущим в мире развертыванием вакцины. Уровень безработицы является одним из типичных показателей экономической мощи страны, однако пандемия добавила новый слой к динамике рабочей силы. Сегодняшняя среда ставит задачу не только создавать рабочие места и возвращать людей к работе, но и убеждать людей вернуться к работе.

Например, в Соединенных Штатах в результате так называемой «Великой отставки» с работы уволилось рекордное количество американцев (4,5 миллиона только в ноябре 2021 года). Факторы, которые определяют эту тенденцию, включают увеличение пособий по безработице на федеральном уровне и уровне штата; желание уйти с работы в розничной торговле, которая не допускает удаленной работы и связана с высокой степенью потенциального воздействия коронавируса; и склонность использовать пандемию для переосмысления своей личной и профессиональной траектории.

Израилю не чужда проблема отставания в участии в рабочей силе. Уровень занятости мужчин- харедим обычно колеблется в районе 50 процентов, поскольку многие из них предпочитают изучать Тору на постоянной основе.

Ранее Курсор сообщал, что ученый назвал способ борьбы с Омикрон-штаммом коронавируса.

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