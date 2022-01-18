Прогноз погоды на 19 января, среду: дождливо

Синоптики сделали прогноз погоды на среду, 19 января. Завтра на большей части территории страны температура без изменений, дождливо, легкий ветер до 3.2 м/с. Атмосферное давление — небольшое повышение. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: дождь, +7°С днем, +0°С ночью;
- Тель-Авив: дождь, +14°С днем, +7°С ночью;
- Хайфа: дождь, +11°С днем, +4°С ночью;
- Беэр Шева: дождь, +14°С днем, +3°С ночью;
- Эйлат: облачно, +15°С днем, +6°С ночью;
- Тверия: дождь, +14°С днем, +7°С ночью.
На пляжах Израиля температура воды 17 января составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 18°С. Шторм, высота волн 320-400 см.
Ветер северо-западный, скорость 35-50 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 18°С. Шторм, высота волн 320-450 см. Ветер северо-западный, скорость 35-50 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 22°С. Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: вода в Галилейском море — около 18°С. Легкое волнение, высота волн 50-80 см.
Ветер западный, скорость 15-35 км/ч.
Температура воды в Мертвом море в районе 23°С.
Напомним, в ООН признали климатические изменения глобальной угрозой. По словам главы ООН Антониу Гутерриша, человечество должно к концу столетия осуществить задачу недопущения роста мировой температуры больше чем на 1,5 градуса. При этом Гутерриш подчеркнул, что мировое сообщество должно быть готово оказать помощь странам и отдельным людям, которые пострадают в результате изменения климата.
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