Масштабная реформа образования сократит количество выпускных экзаменов в старших классах

Старшеклассники в одной из школ Фото: Yossi Zeliger/Flash90

Предстоящая масштабная реформа образования коснется экзаменов в старших классах — учащиеся должны будут сдать 4 – 5 экзаменов вместо 12 – 14. Реформа вступит в силу в следующем году.

Министерство образования объявило, что оно проведет крупную реформу израильских вступительных экзаменов, известную как багруйот, сократив количество выпускных экзаменов, которые учащиеся должны сдать, чтобы получить аттестат зрелости по окончании средней школы.

Реформа, возглавляемая министром образования Ифат Шашой-Битон и группой из 200 учителей, директоров школ и научных работников, резко сократит количество обязательных вступительных экзаменов с 12 – 14 до 4 – 5.

Согласно новому плану, учащиеся должны будут сдать экзамены по четырем основным предметам — математике, английскому языку, ивриту и курсу по выбору. Заинтересованные студенты смогут выбрать пятый факультативный курс для тестирования.

Другие предметы, которые в настоящее время являются частью вступительных экзаменов, разработанных и написанных Министерством образования, будут тестироваться и оцениваться внутри каждой школы.

Однако министерство отметило, что уровень, ожидаемый от студентов в этих областях, будет намного выше, в соответствии с академическими стандартами.

Реформа также введет обязательные курсовые работы, которые потребуют от студентов того, что Министерство образования назвало «навыками завтрашнего дня», такими как задавать критические вопросы, анализировать информацию, выступать перед аудиторией и другие возможности вербального общения. В отличие от внутренних экзаменов, эти работы будут проверяться и оцениваться внешними инспекторами из Министерства образования.

Последним важным аспектом запланированной реформы станет введение практической программы, направленной на подготовку 12-классников к жизни после окончания средней школы и после их службы в армии, с упором на управление финансами и ориентирование на израильском и мировом рынках труда.

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