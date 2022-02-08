В Израиле приняли закон о налоговых послаблениях для спортсменов с наградами

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что законопроект депутата парламента Офира Каца о полном освобождении от налогов получивших награды олимпийских и паралимпийских спортсменов, чемпионов мира и Европы, был принят Кнессетом.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Маарив».
Таким образом, правительство планирует увеличить популярность спорта в стране — улучшить жизнь существующих спортсменов, а также заинтересовать и привлечь в спорт молодое поколение.
Ранее Курсор писал о том, что экоактивисты предупреждают — будущая дорога в центре Израиля уничтожит важную климатическую зону.
олото Полег к юго-востоку от Нетании, уступающее по размеру только болоту в долине Хула на севере Израиля, считается важным для дикой природы, включая перелетных птиц.
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