В Кнессете представлена реформа помощи инвалидам

Сообщается, что стоимость реформы за пять лет составит два миллиарда шекелей.
Министр труда и социального обеспечения Меир Коэн и Миш Атид, а также председатель его партии, заместитель премьер-министра Яир Лапид представили вчера (в субботу) реформу прав людей с ограниченными возможностями.
Законодательный меморандум будет опубликован на этой неделе перед Песахом.
В рамках реформы в ближайшие пять лет будет добавлен бюджет в размере 400 миллионов шекелей в год, то есть два миллиарда в течение пяти лет на услуги для аутистов, умственно отсталых, слепых и глухих.
Им также будет предоставлено широкое право выбора услуг с целью, чтобы как можно больше из них были интегрированы в сообщество.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что на этой неделе «Закон о гражданстве» будет вынесен на первое чтение.
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