В Кнессете представлена реформа помощи инвалидам

Председатель Еш Атид Яир Лапид и министр труда и социального обеспечения Меир Коэн представили новый закон о благосостоянии аутичных, умственно отсталых, слепых и глухих людей, который направлен на максимальную интеграцию в общество и предоставление им возможности выбирать службы помощи.

Сообщается, что стоимость реформы за пять лет составит два миллиарда шекелей.

Министр труда и социального обеспечения Меир Коэн и Миш Атид, а также председатель его партии, заместитель премьер-министра Яир Лапид представили вчера (в субботу) реформу прав людей с ограниченными возможностями.

Законодательный меморандум будет опубликован на этой неделе перед Песахом.

В рамках реформы в ближайшие пять лет будет добавлен бюджет в размере 400 миллионов шекелей в год, то есть два миллиарда в течение пяти лет на услуги для аутистов, умственно отсталых, слепых и глухих.

Им также будет предоставлено широкое право выбора услуг с целью, чтобы как можно больше из них были интегрированы в сообщество.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что на этой неделе «Закон о гражданстве» будет вынесен на первое чтение.

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