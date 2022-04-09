Вашингтон не примет требование Тегерана об исключении КСИР из списка террористических организаций — США

Неназванный чиновник сообщил, что даже если это нарушит договоренность о возрождении соглашения, Вашингтон не исключит КСИР из списка международных террористических организаций.

Администрация Байдена не исключит Корпус стражей исламской революции из списка террористов США, несмотря на то, что информация об такой возможности появлялась ранее.

Об этом сообщает Times of Israel.

Вашингтон не планирует принимать требование Тегерана об исключении КСИР из списка иностранных террористических организаций США в качестве условия восстановления соглашения 2015 года, даже если это означало бы поставить подписание сделки «под угрозу».

«На Иране лежит ответственность за то, есть ли у нас ядерная сделка. Президент США будет придерживаться основных принципов. Иранцы знают наши взгляды», — сказал неназванный чиновник.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что КСИР является террористической группировкой, и сказал, что он «не слишком оптимистичен» в отношении подписания ядерной сделки.

В отчете также отмечается, что Вашингтон не отказывается от переговоров и что есть надежда, что компромисс все же будет найден, что позволит подписать соглашение.

Официально гвардейцы включены в список из-за действий Ирана в поддержку сирийского правительства, йеменских повстанцев-хуситов и ливанской террористической группировки «Хизбалла».

Главный генерал Пентагона заявил в четверг, что он против потенциального исключения из списка.

«По моему личному мнению, я считаю КСИР террористической организацией и не поддерживаю их исключение из списка иностранных террористических организаций», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе.

«Курсор» писал ранее, что Иран заявил, что не потерпит угроз, исходящих со стороны Ирака.