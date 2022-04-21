Террористы в Газе готовят подземные туннели к возможной войне с Израилем

Палестинские террористы хвастаются прессе тем, что они якобы готовы к грядущей войне с Израилем — представители Палестинского исламского джихада показывают туннели, которые они даже делят на «оборонительные и наступательные».

Палестинские террористы в секторе Газа, управляемом движением ХАМАС, строят туннели, готовясь к следующей войне с Израилем, говорится в докладе.

Официальный представитель Палестинского исламского джихада сообщил СМИ, что у движения есть оборонительные и наступательные системы туннелей. По словам командира, последняя «используется для захвата израильских солдат в плен, отражения наземных наступлений Израиля и проведения различных полевых операций».

В туннелях есть электрическое освещение, система вентиляции и телекоммуникационные кабели. В них также имеются небольшие помещения для хранения оружия и средств связи, говорится в докладе.

Израиль укрепил свою границу с Газой с помощью барьера, который проходит под землей и сделан из стали.

Курсор ранее писал, что террористы обстреляли приграничный к Газе кибуц. Террористы с территории сектора Газа обстреляли израильских кибуц. В результате происшествия никто не пострадал, однако один из автомобилей был сильно поврежден.

Также сообщалось, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.