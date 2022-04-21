Террористы обстреляли приграничный к Газе кибуц

Террористы с территории сектора Газа обстреляли израильских кибуц. В результате происшествия никто не пострадал, однако один из автомобилей был сильно поврежден.

Террористы из Газы обстреляли из стрелкового оружия один из приграничных израильских кибуцев.

Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Сообщается, что обошлось без жертв, однако был причинен ущерб автомобилю.

Этот обстрел, а также другие происшествия (ракетный обстрел Сдерота и других городов) — результат эскалации действий на Храмовой горе, где палестинские арабы нападают на евреев и израильскую полицию.