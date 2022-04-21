Террористы обстреляли приграничный к Газе кибуц

Террористы из Газы обстреляли из стрелкового оружия один из приграничных израильских кибуцев.
Об этом пишет телеграм-канал.
Сообщается, что обошлось без жертв, однако был причинен ущерб автомобилю.
Этот обстрел, а также другие происшествия (ракетный обстрел Сдерота и других городов) — результат эскалации действий на Храмовой горе, где палестинские арабы нападают на евреев и израильскую полицию.
Ранее Курсор писал, что семь палестинцев арестованы за то, что бросили коктейли Молотова на Храмовую гору. Израильская полиция арестовала семерых палестинцев из Восточного Иерусалима за то, что они предположительно бросили зажигательные бомбы из мечети Аль-Акса вчера во время столкновений с полицией.
Также сообщалось, что арабы осквернили памятник раввину Разиэлю Шеваху в Самарии. Арабы облили краской памятник раввину Разиэлю Шеваху возле Хиват-Гилада в Самарии. Председатель Совета Самарии Йоси Даган сказал: «Ожидается, что оборонное ведомство отреагирует на этот инцидент очень жестко».