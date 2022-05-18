Полицией пресечена попытка теракта на Хевронском нагорье

Попытка теракта в Иудее и Самарии: в Хевронском нагорье, арабский террорист проник на первую линию домов в Хават Маон и вовремя был задержан местным жителем.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
У подозреваемого обнаружена подозрительная сумка, на место прибыли сапёры для проверки сумки.
«Курсор» передавал ранее, что задержанные террористы рассказали следователям детали теракта в Эладе. Обвиняемые в теракте в Эладе с надетыми наручниками прибыли на место преступления в сопровождении полиции для восстановления деталей преступления.
Также сообщалось, что стали известны новые данные о террористах, устроивших теракт в Эладе. В сети показали новое видео с террористами, совершившими теракт в Эладе. Перед терактом они побывали в Бейт-Шемеше, где, судя по всему, отобедали в пиццерии.