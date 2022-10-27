Жителя Кфар-Сабы арестовали за попытку зарезать сестру: детали происшествия

Сегодня арестованного доставят на судебное заседание по вопросу о продлении срока его содержания под стражей.

Сегодня ночью, 27 октября, израильская полиция арестовала 19-летнего жителя Кфар-Сабы по подозрению в попытке убийства своей 18-летней сестры ножом.

Об этом сообщает издание News.walla.

Юноша нанес своей сестре ранения средней степени тяжести. Ее госпитализировали в медицинский центр «Меир». Парень был задержан и сегодня он предстанет перед в Петах-Тикве по ходатайству о продлении срока его содержания под стражей, а также ходатайству о направлении его на профессиональную экспертизу.

«Курсор» писал ранее, что в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.

Еще мы писали, что 20-летняя жительница Реховота была задержана полицией за нападение на врача, а потом охранника медицинского центра.

Напомним, что в ночь на субботу, 22 октября, произошло два ножевых нападения, в ходе которых ранения получили трое мужчин. Среди пострадавших военнослужащий пограничной полиции (МАГАВ). На место инцидента прибыла Служба скорой помощи (МАДА), оказала ему первую помощь на месте, после этого госпитализировала в медицинское учреждение «Кармель» в Хайфе.