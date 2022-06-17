Израильский пловец-паралимпиец побил мировой рекорд

08:25, Вчера
Новости Израиля, Спорт, Zahav
Плавание фото
Фото: pixabay.com

В Португалии проходит чемпионат Европы по паралимпийскому плаванию.

Израильский паралимпийский пловец Ами Дадаон выиграл золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем и устанавил мировой рекорд на Чемпионате мира на Мадейре в Португалии.

Дадаун проплыл дистанцию за 36,25 секунды, побив предыдущий рекорд — 36,75 секунды.

Его золотая медаль стала четвертой для Израиля на соревнованиях.

Чемпионат мира по параолимпийскому плаванию проходит с 12 по 18 июня в португальской Мадейре. Участие в нем принимают более 500 спортсменов из 60 стран мира.

Ранее Курсор писал, что израильские гимнастки выиграли в групповых соревнованиях на Чемпионате Европы. Это большое достижение для израильских гимнасток, которые заняли первое место в национальных соревнованиях по итогам квалификационного дня юниорок на чемпионате Европы.

Курсор также сообщал, что раненые ветераны ЦАХАЛа впервые примут участие в Invictus Games. Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в Играх. «Я рад, что в этом году они присоединятся к нашему сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation.

Еще напомним, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии.  Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.

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Автор материала:
Таня Нати
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