Израильский пловец-паралимпиец побил мировой рекорд

Израильский паралимпийский пловец Ами Дадаон выиграл золотую медаль в заплыве на 50 метров вольным стилем и устанавил мировой рекорд на Чемпионате мира на Мадейре в Португалии.

Дадаун проплыл дистанцию за 36,25 секунды, побив предыдущий рекорд — 36,75 секунды.

Его золотая медаль стала четвертой для Израиля на соревнованиях.

Чемпионат мира по параолимпийскому плаванию проходит с 12 по 18 июня в португальской Мадейре. Участие в нем принимают более 500 спортсменов из 60 стран мира.

Ранее Курсор писал, что израильские гимнастки выиграли в групповых соревнованиях на Чемпионате Европы. Это большое достижение для израильских гимнасток, которые заняли первое место в национальных соревнованиях по итогам квалификационного дня юниорок на чемпионате Европы.