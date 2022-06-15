Израильские гимнастки выиграли в групповых соревнованиях на Чемпионате Европы

Сегодня в Израиле стартовал Чемпионат Европы по художественной гимнастике, где наши спортсменки феерично завоевали золото.

Это большое достижение для израильских гимнасток, которые сегодня заняли первое место в национальных соревнованиях по итогам квалификационного дня юниорок на чемпионате Европы, который стартовал сегодня утром в Тель-Авиве.

В состав юношеской сборной входят гимнастки:

Мишель Муниц («Маккаби» из Петах-Тиквы, тренер: Тори Пильновски), получившая в 29,9 балла.

Лиан Рона (Урбани Холон, тренер: Яния Морговски), получившая в дубинках 30,3 балла.

Даниэла Муниц (Маккаби Макфет Петах-Тиква, тренер: Тори Пильновски), получившая 28,5 в фильме.

Алона Таль Франко (Маккаби Тель-Авив, тренер: Алона Кушвецки) получившая 31,9 в сборной по гимнастике с обручем.

Курсор писал ранее, что раненые ветераны ЦАХАЛа впервые примут участие в Invictus Games. Несмотря на просьбы о присоединении, Израиль в течение многих лет не приглашался для участия в Играх. «Я рад, что в этом году они присоединятся к нашему сообществу», — заявил Доминик Рейд, генеральный директор Invictus Games Foundation.

Еще напомним, что 15-летний Рон Бек из Хайфы выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по триатлону Специальной Олимпиады в Словакии. Он активно занимался плаванием, капоэйрой и спортом с 11 лет, когда играл в детской лиге «Маккаби Хайфа». Рон тренируется 6 дней в неделю и часто 2-3 раза в день.