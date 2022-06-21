Израильская Red Alert станет прототипом сайта об обстрелах и авианалетах для украинцев

Новый сайт с предупреждениями о воздушных налетах, картами убежищ и картами конфликтов должен быть запущен в среду, 22 июня.

Украинцы, желающие следить за сигналами сирен воздушной тревоги, картами текущих боев и поврежденной инфраструктуры, а также искать убежища и Wi-Fi, скоро получат новый веб-сайт и систему оповещения, чтобы оставаться в безопасности и получать информацию во время продолжающегося вторжения россии* в Украину.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Сайт, который будет доступен на английском и украинском языках благодаря партнерству с CLEAR Global, является продолжением проекта Ukraine Siren Alerts или UASA, вдохновленным израильской системой оповещения Red Alert, которая работает в Twitter, Facebook и Telegram.

Проект UASA, основанный Бернардом Мердлером, в настоящее время использует данные, полученные непосредственно от муниципалитетов, которые транслируют предупреждения через Telegram или свои собственные веб-сайты, а затем публикуют эти предупреждения в социальных сетях. Эта функциональность будет расширена на сайте с обновляемой в реальном времени картой предупреждений о воздушном налете, с регионами с текущими предупреждениями или новыми уведомлениями «все чисто», выделенными желтым цветом.

Пользователи также смогут подписаться на получение оповещений по электронной почте или SMS для определенных регионов.

На сайте также есть карта конфликта, созданная в сотрудничестве с OSINT-сообществом Project Owl, на которой показаны районы, находящиеся под контролем россии, блокпосты, осажденные населенные пункты и районы, в которых ведутся бои, поврежденные или разрушенные мосты и расположение минных полей.

Пользователи на сайте также смогут получить доступ к ленте, показывающей список предупреждений о воздушном налете, и ленте, показывающей обновления новостей из надежных источников.

Еще одна проблема, с которой столкнулись жители Украины во время российского вторжения, — это отсутствие упорядоченной информации об убежищах, поскольку в стране нет единой карты убежищ. Вместо этого у каждого муниципалитета есть либо собственная карта местности, либо просто электронная таблица.

Новый сайт UASA берет данные с этих карт и электронных таблиц и представляет их на одной карте вместе с их адресом и ссылкой на их местоположение на Картах Google для удобной навигации. На карте также показаны убежища, оснащенные радиационной защитой, и есть строка поиска, чтобы упростить поиск ближайшего убежища.

Новый сайт UASA также позволит пользователям искать точки доступа Wi-Fi, включая их местоположение, сетевые имена и пароли, через сервис «Карта Wi-Fi».

Мердлер заявил, что впервые его вдохновила начать проект UASA его девушка из Украины. Пока они обсуждали положение ее семьи в Украине, они поняли, что нет эффективного и доступного способа предупредить людей как внутри страны, так и за ее пределами о включении там сирен воздушной тревоги.

«С самого начала этого проекта я поставил перед собой цель помочь людям оставаться в безопасности и получать информацию. Этот новый сайт будет способствовать достижению этой цели, предоставляя актуальные новости, информацию о местах убежищ по всей Украине, а также информацию о российских войсках и опасных зонах», — сказал Мердлер.

Сайт будет доступен по адресу https://uasa.io/ после запуска.

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Наша редакция сообщала о том, что журналист рассказал, какая страна запустит распад россии.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!