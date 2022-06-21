Украина заявила о первом успешном применении подаренных Западом ракет

В последние недели война вступила в жестокую фазу истощения, когда российские силы концентрируются на контролируемых Украиной частях Донбасса, на которые рф претендует от имени сепаратистов.

На прошлой неделе украинские силы заявили о своем первом успешном применении подаренных Западом противокорабельных ракет Harpoon для борьбы с российскими войсками, сообщила сегодня во вторник британская военная разведка.

«Целью атаки почти наверняка был российский военно-морской буксир «Спасатель Василий Бех», который доставлял вооружение и личный состав на остров Змеиный в северо-западной части Черного моря», — говорится в ежедневном сообщении министерства обороны в Twitter.

В последние недели война вступила в жестокую фазу истощения, когда российские силы концентрируются на контролируемых Украиной частях Донбасса, на которые россия* претендует от имени сепаратистов.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Также сообщалось, что россия в очередной раз угрожает Литве. Министерство иностранных дел россии требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!