Гражданам северного Израиля будет предоставлена ​​ранняя регистрация на рейсы

Граждане Израиля на севере смогут зарегистрироваться на свой рейс за день до отправления, а прибыть в день прибытия и сразу же пройти проверку безопасности.

Пассажирам с севера будет предоставлена ​​услуга ранней регистрации в аэропорту Хайфы за день до их рейса. Услуга будет доступна на следующей неделе. Это должно помочь разгрузить аэропорт Бен-Гурион.

Об этом объявило Управление аэропортов.

Первоначально услуга будет предоставляться только гражданам Израиля на рейсах El Al в Нью-Йорк, Ньюарк, Торонто, Бангкок, Пхукет, Йоханнесбург, Лондон Хитроу и Париж.

Один член семьи сможет доставить весь багаж в аэропорт Хайфы и должен будет предоставить паспорта всех пассажиров. Регистрация будет завершена, и багаж будет отправлен дальше, а пассажиры смогут прибыть за два часа до вылета следующего дня и сразу отправиться в зону безопасности и Duty Free. Служба будет работать с воскресенья по четверг с 14:00 до 20:00.

В Управлении отметили, если эта система окажется успешной, то будет рассмотрена возможность ее расширения для других мест.

«Новая услуга, которая начнется на следующей неделе, уменьшит очереди, ускорит процесс регистрации, сделает его более эффективным и сделает полеты более комфортными. Мы живем во время серьезного кадрового кризиса в Израиле, но теперь мы делаем все возможное, чтобы найти все больше и больше решений, которые принесут облегчение и предоставят людям более приятный и безопасный полет», — сказала министр транспорта Мейрав Михаэли.

В последние несколько месяцев аэропорт Бен-Гурион переживает кризис, поскольку небо полностью открылось после того, как оно было закрыто в разгар COVID-19. Из-за нехватки рабочей силы очереди длились часами, а процесс регистрации был хаотичным и неэффективным до такой степени, что пассажиров просили прибыть за четыре часа до вылета вместо обычных двух с половиной.

Однако Бен-Гурион — не единственный аэропорт, переживший такой кризис. Многие аэропорты по всему миру сообщают об аналогичных проблемах с отменой некоторых рейсов, потому что они не в состоянии обслужить всех пассажиров.

Ранее Курсор писал, что Мейрав Михаэли отрицает, что в аэропорту были разграблены чемоданы. Министр транспорта Мейрав Михаэли опровергает сообщение о том, что некоторые потерянные чемоданы, скопившиеся в аэропорту Бен-Гурион, были разграблены, и настаивает на том, что рейсы не будут отменены, как это произошло в лондонском аэропорту Хитроу.

Наша редакция сообщала, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.