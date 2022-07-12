Мейрав Михаэли отрицает, что в аэропорту были разграблены чемоданы

Министр транспорта заявила, что никакого разграбления чемоданов в аэропорту Бен-Гурион не было. «Израильская общественность должна быть уверена, что к ее вещам относятся с уважением», — заявила она.

Министр транспорта Мейрав Михаэли опровергает сообщение о том, что некоторые потерянные чемоданы, скопившиеся в аэропорту Бен-Гурион, были разграблены, и настаивает на том, что рейсы не будут отменены, как это произошло в лондонском аэропорту Хитроу.

На этой неделе, когда в аэропорту Бен-Гурион скопились сотни единиц багажа на фоне недавних проблем с путешествиями, и СМИ сообщили, что некоторые чемоданы, которые были забыты путешественниками, вылетающими за границу, были выброшены в мусор. Некоторые сотрудники аэропорта, по слухам, сначала рылись в содержимом выброшенных чемоданов в поисках ценных вещей.

«Никакого разграбления чемоданов не было», — сказал Михаэли журналистам на брифинге. «Израильская общественность должна быть уверена, что к ее вещам относятся с уважением».

Курсор ранее писал, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.