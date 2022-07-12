Мейрав Михаэли отрицает, что в аэропорту были разграблены чемоданы

Министр транспорта Мейрав Михаэли опровергает сообщение о том, что некоторые потерянные чемоданы, скопившиеся в аэропорту Бен-Гурион, были разграблены, и настаивает на том, что рейсы не будут отменены, как это произошло в лондонском аэропорту Хитроу.
На этой неделе, когда в аэропорту Бен-Гурион скопились сотни единиц багажа на фоне недавних проблем с путешествиями, и СМИ сообщили, что некоторые чемоданы, которые были забыты путешественниками, вылетающими за границу, были выброшены в мусор. Некоторые сотрудники аэропорта, по слухам, сначала рылись в содержимом выброшенных чемоданов в поисках ценных вещей.
«Никакого разграбления чемоданов не было», — сказал Михаэли журналистам на брифинге. «Израильская общественность должна быть уверена, что к ее вещам относятся с уважением».
Курсор ранее писал, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.
Кроме того, редакция Курсора писала, что сержант ВВС, который обвиняется в изнасиловании, приговорен к 20 месяцам заключения. В рамках судебной сделки, суд приговорил сержанта ВВС Израиля к 20 месяцам заключения, а также штрафу в 15 тысяч шекелей. Напомним, что он обвинялся в изнасиловании, однако получил срок лишь за непристойные действия в отношении девушки-военнослужащей.