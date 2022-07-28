ДТП возле Кирьят-Гате: пассажиры автомобилей погибли

Недалеко от развязки Кирьят-Гат произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека.

Сегодня, 28 июля, возле Кирьят-Гате произошло смертельное ДТП. Пассажиры двух автомобилей погибли.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Известно, что на шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Столкновение было настолько сильным, что одну машину отбросило на обочину. В одном автомобиле находилась мужчина и женщина в возрасте около 40 лет, они оказались зажатыми в транспортном средстве. За рулем второго автомобиля был мужчина 30 лет, его машину выбросило на обочину.

На место аварии прибыли парамедики МАДА и увидели троих пострадавших без признаков жизни, у них отсутствовал пульс, но было множество травм по всему телу. Парамедики провели на месте необходимые проверки и констатировали их смерть.

Сотрудники полиции приступили к расследованию инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в Египте на Синайском полуострове произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало семь граждан Израиля. Микроавтобус, в котором находились туристы, столкнулся с идущим впереди транспортным средством.

Еще мы писали, что возле поселения Маале-Левона в округе Биньямин случилась авария, в результате которой травмы получили семь человек, двое детей находятся в критическом состоянии.