Иерусалим одобрил строительство жилья для 700 семей в Гиват-Хашакед

В ожидании окончательного утверждения Гиват-Хашакед предоставит дома 700 семьям недалеко от линии перемирия в городе.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Отмечается, что окружной комитет по планированию Иерусалима одобрил строительство 700 единиц жилья в юго-западном районе столицы Гиват-Хашакед («Миндальный холм»).

«Проект расположен к юго-востоку от спортивного комплекса Pais Arena Jerusalem, на северо-западной окраине арабского квартала Бейт-Сафафа. … План строительства в этом районе был сформулирован при правительстве премьер-министра Ицхака Рабина в 1990-х годах, но был отложен из-за внешнего и местного политического давления, поскольку он примыкает к линии перемирия 1949 года (так называемая «зеленая линия»)», — говорится в материале.

Как сообщает издание, проект Гиват-Хашакед, наряду с планом строительства иерусалимского района «Нижний акведук» на 1500 квартир, был исключен из повестки дня комитета по планированию премьер-министром Яиром Лапидом в июле, чтобы избежать обострения отношений с США, поскольку оба плана должны были быть выдвинуты всего за несколько часов до прибытия президента Джо Байдена в Израиль.

«Несколько левых групп, в том числе Ir Amim и Peace Now, выступили против проекта из-за его близости к арабскому району. Они также утверждают, что новое строительство будет предназначено исключительно для жителей-евреев», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, на днях министр внутренних дел Айелет Шакед, лидер «Руах Ционит», раскритиковала премьер-министра Яира Лапида, заявив, что канцелярия премьер-министра оказала на нее давление, чтобы она воздержалась от продвижения строительства новых домов в Иерусалиме.

Также Курсор информировал о том, что Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.