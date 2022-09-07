Шакед: Офис Лапида требовал, чтобы я не продвигала строительство Иерусалима

Министр внутренних дел Айелет Шакед, лидер «Руах Ционит» накануне раскритиковала премьер-министра Яира Лапида, заявив, что канцелярия премьер-министра оказала на нее давление, чтобы она воздержалась от продвижения строительства новых домов в Иерусалиме.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Выступая перед активистами Тират-Цви, религиозного кибуца в долине Бейт-Шеан, Шакед прокомментировала планы строительства в Гиват-Хашакед, районе на юге Иерусалима, которые были одобрены в понедельник, 5 сентября, Окружным комитетом по планированию и строительству в Иерусалим.

«Гиват ха-Шакед — план строительства 700 единиц жилья в Иерусалиме, недалеко от Малхи, и из-за давления со стороны США на меня оказывалось сильное давление со стороны канцелярии премьер-министра, чтобы я не разрешал продвигать этот план, но я все равно продвигала его, но он был одобрено. Это очень важный и стратегический план», — сказала она.

Шакед, говоря о незаконном захвате Зоны C Палестинской автономией, сказала: «Мы должны сделать больше по этому поводу. Министерству обороны и министру обороны нужно сделать гораздо больше по этому вопросу».

«Но в итоге мы уже за четыре избирательные кампании убедились, что не было большинства в 61 депутат для полноценного правого правительства. В конечном счете, мы должны решить, формировать ли — а такого нет ни в одном опросе — очень узкое правительство, которое половина жителей страны будет чувствовать, что это не их правительство, и, можно с уверенностью предположить, тоже не будет стабильным, или сформировать более широкое правительство и бороться за то, что важно для нас», — добавила она.

Ранее Курсор писал, что Израиль продвигает план строительства еврейского квартала в Восточном Иерусалиме. Проект Гиват-Шакед, который должен включать 700 единиц жилья, подвергся критике за то, что лишает возможности застройки для арабских жителей соседнего Бейт-Сафафа.

Как сообщал Курсор, по данным левой группы «Peace Now», только половина проекта находится за «зеленой линией». Но утверждалось, что проект, известный как «План нижнего акведука», расположен в стратегической части города, рядом с районом, граничащим с Бейт-Лехемом.

Палестинская администрация и организация «Peace Now» утверждают, что подобные строительные проекты вбивают клин между Бейт-Лехемом и близлежащими палестинскими кварталами Восточного Иерусалима.

Напомним, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена.