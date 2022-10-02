Мы решительно разберемся с ними: в сети опубликовано фото, подстрекающее к убийству Бена Гвира

В интернете опубликована фотография, подстрекающая к убийству Бена Гвира.

Об этом сообщает kikar.co.il.

«Мы решительно разберемся с ними», — говорится в подписи к фото.

На фото голова Ьена Гвира отмечена мишенью и надписью на арабском и иврите: «Время близко».

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир от «Религиозного сионизма» считается самым безопасным членом Кнессета в Мишкане и это связано с многочисленными угрозами, которые накопились в его адрес.

В арабских сетях сегодня (воскресенье) был опубликован снимок депутата Бен Гвира на Храмовой горе, с прицелом снайпера.

Как известно, организация ХАМАС несколько раз открыто угрожала жизни депутата Бен Габира и членов его семьи, среди прочего: «Мы убьем вас и вашу семью». , фото членов семьи и фотографии оружия с пулями. Далее в сообщении говорилось: «ХАМАС убью тебя».

Как сообщал Курсор, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прокомментировал зарождающееся соглашение между Израилем и Ливаном и заявил, что премьер-министр Яир Лапид вредит безопасности страны.

«Я обратился к омбудсмену с настоятельным призывом не допустить, чтобы Лапид принял форму соглашения о капитуляции, уступив территории Ливану. Лапид не только наносит ущерб безопасности Израиля, но и отказывается от нашей экономической безопасности. Мы остановим его», – заявил он.

Также Курсор сообщал, что лидер Хизбаллы Хасан Насралла отреагировал на эту ситуацию без крайних угроз, что вселяет надежду на перспективность сделки и снижение напряженности. По его словам, «дело о демаркации морской границы достигло решающей стадии в свете письма посредника».