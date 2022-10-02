Мы остановим его: Бен-Гвир раскритиковал Лапида

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир прокомментировал зарождающееся соглашение между Израилем и Ливаном и заявил, что премьер-министр Яир Лапид вредит безопасности страны.

Глава правой партии «Оцма Иегудит» намерен остановить Лапида.

Об этом сообщает Maariv.

«Я обратился к омбудсмену с настоятельным призывом не допустить, чтобы Лапид принял форму соглашения о капитуляции, уступив территориальные территории Ливану. Лапид не только наносит ущерб безопасности Израиля, но и отказывается от нашей экономической безопасности. Мы остановим его», – заявил он.

Бен-Гвир – не единственный политик, обрушившийся на Лапида на фоне соглашения с Ливаном. Так, глава оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что премьер-министр «позорно поддался угрозам Насраллы«.

«Он отдает «Хизбалле» суверенную территорию Государства Израиль с огромным газовым резервуаром, который принадлежит вам, гражданам Израиля. Он делает это без обсуждения в Кнессете и без референдума. Лапид не имеет мандата на передачу вражескому государству суверенных территорий и суверенных активов, которые принадлежат вам», – сказал он.

Это прокомментировал министр обороны Бени Ганц и заявил, что Нетаниягу руководствуется лишь «безответственными политическими соображениями«. Он добавил, что правительство продолжит ответственно заниматься политическими и экономическими интересами Израиля.

Напомним, что на следующий день после получения Ливаном от США проекта соглашения о морской границе с Израилем, Лапид сказал, что в направлении исторического соглашения о морской границе достигнут прогресс. Он полагает, что это соглашение способствует укреплению безопасности Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что лидер Хизбаллы Хасан Насралла отреагировал на эту ситуацию без крайних угроз, что вселяет надежду на перспективность сделки и снижение напряженности. По его словам, «дело о демаркации морской границы достигло решающей стадии в свете письма посредника».